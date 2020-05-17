ضربات جوية في سورية تودي بسبعة مقاتلين موالين لإيران

المصدر: بيروت أ. ف. ب

أسفرت ضربات جوية استهدفت في وقت متأخر السبت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سورية عن مقتل سبعة مقاتلين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفّذت الضربات التي استهدفت «قاعدة معيزيلة» الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في ريف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، بحسب المرصد.

وأفاد المرصد أن «الاستهداف أسفر عن مقتل سبعة من عناصر المليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة».

وذكر المرصد أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات في سورية، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news