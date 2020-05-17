تأجيل انتخابات المجالس البلدية في السلطنة بسب كورونا

المصدر: مسقط - د.ب. أ

أعلنت وزارة الداخلية العمانية تأجيل تأجيل انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها هذا العام 2020.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فإنه بناء على موافقة السلطان هيثم بن طارق «ونظرا للوضع الراهن الذي تمر به السلطنة ودول العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، فقد قررت وزارة الداخلية تأجيل انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها هذا العام 2020».

وأضافت أنه تقرر استمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة.

وسجلت السلطنة 5186 حالة إصابة بكورونا و22 حالة وفاة.

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