مصر: فيروس كورونا لن يختفي.. وحظر العيد من الخامسة مساءً

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا لن يختفي بما يضمن سلامة المواطنين، وعودة عجلة الحياة لما كانت عليه مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار الفيروس، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وتابع أنه من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً.

وأكد أنه سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.

وحذر مدبولي من أن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه في الأسبوع التالي لأسبوع العيد سيبدأ الحظر من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأوضح أنه بداية من منتصف يونيو، سيتم الإعلان عن عودة بعض القطاعات مثل الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم باشتراطات احترازية.

وكشف أنه سيتم في النصف الثاني من يونيو بدء مناقشة عودة الصلاة وبعض الشعائر الدينية.

وقررت الحكومة إرجاء امتحانات الثانوية العامة أسبوعين لتبدأ 21 يونيو، لإتاحة المزيد من الوقت لإعداد الترتيبات لضمان سلامة الطلاب، وتعهد بمضاعفة عدد لجان الامتحانات لضمان التباعد بين الطلاب.

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