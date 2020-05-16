الإمارات تطلق مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد بمحافظة شبوة

المصدر: شبوة - وام

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة فى هيئة الهلال الأحمر مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.



وفي هذا الصدد وزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.



و أكد المشرف الميداني لفريق الهيئة في شبوة، المهندس مبارك بن حمامة، أن هذا المشروع يحمل بطياته الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعا أن نتكاتف من أجلهم موضحا أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سارعت بتنفيذ المشروع حرصا منها على إدخال الفرحة و السرور إلى قلوب أسر الشهداء ومشاركتها فرحة العيد وإشعارها بروح الأخوة والتضامن معها ومساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقها في تأمين احتياجات أطفالها.



من جانبهم أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على الاهتمام الكبير الذي توليه لأسر الشهداء ووقوفها الدائم معها ورفع المعاناة عنها مؤكدين أهمية مثل هذه المشاريع الخيرة التي سيكون لها أثر طيب في نفوس المستهدفين.

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