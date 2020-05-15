مصر: مقتل 13 تكفيريًا في عملية نوعية للجيش شمال سيناء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة نفذت عملية نوعية في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود بؤرة إرهابية في إحدى المزارع بشمال سيناء.

وقال العقيد الرفاعي أن العملية أسفرت العملية عن مقتل سبعة تكفيريين حيث جرى القضاء على أحدهم في أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، إضافة إلى القضاء على ستة آخرين في أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا.

و أضاف، تم ضبط عربة دفع رباعى وثلاث دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية كما تم اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة وضبط وتفجير عدد أربعة حزام ناسف.

وقال المتحدث العسكري انه تم ضبط ثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة، وثلاثة مسدسات 9 مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 هاتف محمول أنواع، وأربعة أجهزة لاسلكية، وخمسة شدات ميدانية.

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