بريطانيا توافق على تصنيع اختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19

المصدر: لندن - رويترز

قال مسؤولو صحة اليوم الجمعة إن بريطانيا منحت الضوء الأخضر لشركة أبوت لابوراتوريز لتصنيع اختبار الجسم المضاد لكوفيد-19 بعد فترة وجيزة من منحها نفس الموافقة لشركة روش هولدنغ السويسرية للأدوية.

وتدرس الكثير من الدول إجراء فحوص جماعية للأجسام المضادة باستخدام ملايين الأجهزة كوسيلة لتسريع وتيرة إعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة بفعل إجراءات العزل العام وكذلك لوضع إجراءات تباعد اجتماعي أكثر ملائمة للأوضاع.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة.

وأضاف «قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها».

وتابع «ليس لدى علم بأي خطط في الوقت الراهن لتطبيق ذلك فيما يتعلق بالمدارس».

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