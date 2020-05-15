الاتحاد الأوروبي: لقاح كورونا قد يكون جاهزا خلال سنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي أن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات".

وأوضحت الوكالة الأوروبية أنه من الممكن أن يحصل لقاح على الموافقة خلال عام تقريبا وفقا لسيناريو "متفائل"

وعبر ماركو كافاليري رئيس إدارة اللقاحات بالوكالة عن تشكيكه في مزاعم سابقة أفادت بأن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول سبتمبر وقال للصحفيين "بالنسبة للقاحات، نظرا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر… يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقع عاما من الآن".

وأضاف "تفكيرنا الحالي هو أن جميع اللقاحات قيد التطوير يجب أن تخضع لتجارب كبيرة من المرحلة الثالثة لتحديد مستوى الحماية". وقال "قد تتطور الأمور مع تطور الوباء، وسنرى ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بشيء آخر".

ويوجد حالياً حوالي عشرة لقاحات "مرشحة" يتم اختبارها في مراحل متقدمة بالصين وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

واقترح بعض الخبراء إسقاط مطلب التجارب السريرية المتقدمة واسعة النطاق تماما، قال كافاليري: هذا أمر لا يتم النظر فيه حاليا.

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