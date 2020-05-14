سورية تستعد لفرض حظر تجوال تام

المصدر: دمشق - د. ب. أ

أعلنت الحكومة السورية اليوم الخميس استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة والاستعداد للفرض حظر تجول تام .

وقال الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة فيروس كورونا في بيان إن إغلاق المنافذ الحدودية سيستمر مع إمكانية اللجوء إلى فرض "حظر التجول التام" تبعاً للمتغيرات المتعلقة بالفيروس، مجددا تأكيده على أهمية وعي المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله .

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الثامن من مارس الماضي إغلاق حدودها مع الأردن والعراق، كما أغلقت الحكومة السورية في 22 مارس المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا.



وقرر الفريق الحكومي خلال اجتماع اليوم " الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي".

كما قرر الفريق الحكومي "إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء القادم من 19 ولغاية 30 مايو الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي".

وأكد الفريق الحكومي الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي " وتكليف نواحي الشرطة ولجان الأحياء في جميع القرى والبلدات بمنع تنظيم أي مناسبات اجتماعية.

وتقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس في بيان لها أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ تسجيل أول حالة بلغ 6781 شخصا وخرج 4224 شخصا منهم مع بقاء 2557 شخصا قيد المتابعة الصحية.

وبحسب الوزارة فإن حصيلة جائحة كورونا في سورية بلغت حتى الآن 48 إصابة شفيت منها 29 حالة وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة.

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