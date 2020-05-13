ترامب: الصين مصدر الوباء و100 صفقة تجارية معها لن تعوض الأرواح البريئة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دوناد ترامب إنه "بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري مع بكين فوجئ العالم بوباء مصدره الصين".

وكتب ترامب على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين".

وأضاف الرئيس الأميركي: "100 صفقة تجارية لن تعوض الفرق - وخسارة كل تلك الأرواح البريئة".

وحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة يومية ببكين، اليوم الأربعاء، إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

وأرسل وزير العمل الأميركي يوجين سكاليا، الذي تشرف وزارته على مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادخار، خطابا، يوم الاثنين، إلى رئيس المجلس مايكل كينيدي، موجها إياه بأن "يعلق جميع الخطوات" المرتبطة بالتحول الاستثماري، وذلك حسبما أظهرت نسخة من الخطاب اطلعت عليها رويترز.

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