رئيس أوغندا: من الجنون إجراء انتخابات الرئاسة في وجود «كورونا»

المصدر: كمبالا - رويترز

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إنه من الخطأ إجراء انتخابات رئاسة يتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل إذا استمر تفشي فيروس كورونا، مشيراً للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيلها.

وفي مقابلة أذيعت مع قناة «إن.بي.إس» التلفزيونية المحلية قال موسيفيني (75 عاماً) الذي يصفه معارضوه بأنه حاكم مستبد متشبث بالسلطة «إجراء الانتخابات في وجود الفيروس سيكون جنوناً».

وسجلت أوغندا حصيلة إصابات منخفضة نسبياً بمرض «كوفيد-19» بلغت 121 حالة دون أي وفاة.

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