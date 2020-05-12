ترامب يقطع مؤتمره بسبب سؤال "قبيح" من صحافية عن "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي أمام البيت الأبيض وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

وخلال المؤتمر قال ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء المزيد من الاختبارات على فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحافيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu — The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2020

وقال لأحد الصحافيين: "أنا أفهمك تماماً، أفضل من أن تفهم نفسك".

وبعد ذلك سُئل ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات فيما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأميركي السؤال بـ"القبيح"، ما أثار غضب الصحافية التي وجهت له السؤال.

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