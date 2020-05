ترامب يقطع مؤتمره بسبب سؤال "قبيح" من صحافية عن "كورونا"

قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي أمام البيت الأبيض وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

وخلال المؤتمر قال ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء المزيد من الاختبارات على فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحافيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu