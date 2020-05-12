مساعي سعودية لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تلقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعرض خلاله العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية(واس) "أكد ولي العهد السعودي، أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف محمد بن سلمان، "أن المملكة حريصة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه".

وفي السياق نفسه، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية #السودان.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.#واس pic.twitter.com/in9lOBqQVG — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news