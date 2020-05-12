19 قتيلاً بـ «نيران صديقة» على سفينة حربية إيرانية

المصدر: طهران - أ.ف.ب

ضرب صاروخ عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية خلال تدريبات بحرية، ما أسفر عن مقتل 19 بحّاراً، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية والجيش الإيراني أمس.

ووقع الحادث الذي تعرّضت له سفينة «كنارك»، أول من أمس، قرب بندر جاسك، قبالة سواحل إيران الجنوبية، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي على موقعه الإلكتروني.

وأفادت القناة أن «السفينة أصيبت بعدما قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تترك مسافة كافية بينها وبين الهدف».

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيان مقتل 19 من أفراد الطاقم وإصابة 15 بجروح.

وذكرت أن «كنارك» تعرّضت إلى «حادث» خلال مناورات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنه تم سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء «تحقيقات تقنية»، داعية الناس إلى «تجنّب التكهّنات» إلى حين صدور معلومات جديدة.

وذكرت وكالة «تسنيم» في تغريدة باللغة الإنجليزية أن «كنارك» ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى.

وقالت إن السفينة تعرّضت «لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة جماران، صاروخاً عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك».

وأفاد مدير جامعة الطب في سيستان وبلوشستان، محمد مهران أمين فرد، أنه تم نقل المصابين الـ15 إلى مستشفى في المحافظة.

وصرّح لوكالة أنباء «إسنا» شبه الرسمية أن بحارَين نقلاً إلى وحدة العناية المركزة.

وقدّم قائد الجيش الإيراني ووزير الخارجية في بيانين منفصلين التعازي لعائلات البحارة.

ويذكر أن «كنارك» سفينة دعم لوجستي خفيفة مصنّعة في هولندا واشترتها إيران قبل عام 1979.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news