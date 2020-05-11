أول فيديو للسفينة الحربية الإيرانية بعد قصفها في الخليج العربي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، أول فيديو للسفينة الحربية "كنارك"، وهي تحترق بعد الحادث الذي تعرضت له خلال تدريبات خليج عمان، والذي أودى بحياة 19 شخصا وإصابة 15 آخرين.

وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين، بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج العربي.

وتعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم، ويبلغ طولها 37 مترا وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طنا وبإمكانها نقل القوات والحمولة، ومجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز "نور".

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