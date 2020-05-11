طبيب يتحدث عن دواء يحارب "كورونا" في 72 ساعة فقط

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال طبيب أمراض الرئة في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا الأميركية، الدكتور عمران شريف، لشبكة "فوكس نيوز"، إنه تمكن من علاج مرضى فيروس كورونا "كوفيد 19" الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس من خلال استخدام دواء "Tocilizumab" المخصص لمرضى التهاب المفاصل.

وأضاف شريف، أنه خلال 72 ساعة، بدأت الحالات في التحسن، وبعد مرور 5 أيام، استطاع أن يزيل أنابيب التنفس لديهم، وتم نقلهم من وحدة الرعاية المركزة، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يحصل دواء "Tocilizumab" على أي موافقة لاستخدامه كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، لكن هناك حاجة ملحة لإجراء الاختبارات على كل من الأدوية الحالية والعلاجات التجريبية لوقف هذا الوباء الذي قتل أكثر من 74 ألف أميركي.

وأوضح شريف، أن هناك مريض في الثلاثينات من عمره تدهورت حالته الصحية سريعاً بعدما عانى من الأعراض العادية للفيروس مثل الحمى وصعوبة التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وكان على وشك الموت، حتى قرر الأطباء محاولة استخدام دواء "Tocilizumab".

وأكد شريف: "شعرنا بالتوتر والقلق فعلاً لأن هذا المريض مازال صغيرًا في السن، لذا قررنا استخدام الدواء".

ويستخدم دواء "Tocilizumab" لعلاج التهاب المفاصل، ويُباع تحت اسم "RoAcemtra" و"Actemra"، وينتمي إلى فئة أدوية مثبطات إنترلوكين 6، الذي يمكن أن يساعد على التحكم في التفاعلات الخطيرة للفيروس بجهاز المناعة، وهو ما يسمى "عاصفة السيتوكين"، أي تلك العاصفة التي تحدث عندما لا يستطيع الجسم محاربة الفيروس، لكنه يبدأ في مهاجمة خلايا الجسم والأنسجة.

وكانت دراسة فرنسية قد أجريت على 129 شخص يعاني من أعراض متوسطة- حادة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم إعطائهم هذا الدواء عن طريق الحقن، وتبين أن المرضى الذين تلقوا هذا العلاج كانوا أقل عرضة للموت من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

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