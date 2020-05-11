تظاهرات في بغداد و3 محافظات عراقية للمطالبة بالإصلاح

المصدر: بغداد - د.ب.أ

تظاهر مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد أمس، مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين.

وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعاً لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح، ومحاسبة الذين تسببوا في قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وتسع مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثنى، أمس، تظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام أكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أعلن أول من امس انه قرر إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي حصلت منذ بدء التظاهرات، ومحاسبة المقصرين، وتعويض عوائل القتلى ورعاية المصابين.

على صعيد آخر، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس المحاكم العراقية بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في البلاد.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إنه انسجاماً مع دعوة رئيس الوزراء وجّه «المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم».

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