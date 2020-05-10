بالتقنية الرقمية.. مشروع أوروبي عملاق لـ«علاج كورونا»

المصدر: بروكسل - وكالات

أطلقت 7 دول أوروبية مشروعا عملاقا يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية.

وقالت الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على»تويتر«، اليوم الأحد، أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض»كوفيد - 19«، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقال موقع المفوضية الأوروبية إن الخبراء في 7 دول أوروبية شكلوا تحالفا علميا غير مسبوق، يشارك فيها أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب، مشيرا إلى أن التحالف يضم عدد من شركات الأدوية العملاقة، إضافة إلى شركات جديدة انضمت إليه.

ويتكون التحالف من شركات خاصة وعامة، في كل من بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الخبراء من تلك الدول يعملون معا للبحث عن علاج لمصابي كورونا.

ويقوم بتنسيق العمل في هذا التحالف العلمي الضخم شركة»دومبي" الإيطالية المتخصصة في صناعة الأدوية، إضافة إلى 3 مراكز كمبيوتر عالية الدقة، تقع في مدن بولونيا الإيطالية، وبرشلونة الإسبانية، ويوليش الألمانية.



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