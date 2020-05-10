جونسون يكشف في خطاب عن نظام إنذار بشأن «كوفيد-19»

المصدر: لندن - د. ب. أ

من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني في وقت لاحق اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.

وتتراوح مستويات التحذير الخمسة في نظام الإنذار ما بين الأول «الأخضر»، والذي بموجبه يمكن أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلى الخامس «الأحمر»، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يقول جونسون إن إنجلترا على وشك التحسن وتنتقل من المستوى الرابع إلى الثالث، مما يشير إلى أن معدل الإصابة بكوفيد- 19 لا يزداد بشكل كبير.وتم وضع شعار جديد أيضًا لتلك الفترة يقول: «ابق متيقظًا، وتحكم في الفيروس وأنقذ الأرواح».

وقال مسؤول حكومي إنه من المتوقع أن يقول جونسون في الخطاب «سوف نتخذ القرارات التي تستمر في الحفاظ على الحياة وتحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

كما سيحث جونسون العمال والشركات على توخي اليقظة واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

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