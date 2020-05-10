بريطانيا تعتزم فرض حجر صحي 14 يوماً على القادمين

المصدر: لندن - وكالات

تنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوماً على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، لتجنب موجة ثانية من جائحة «كورونا»، رغم الضغط المتنامي لتخفيف القيود المطبقة لمكافحة الفيروس.

وباستثناء الرحلات القادمة من أيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جواً أو بحراً أو براً أن يبقوا في الحجر لأسبوعين، كما كتبت صحيفة تايمز البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن في خطاب يلقيه اليوم الأحد أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً.

وأوضح تقرير الصحيفة أن من المرجح، بموجب إجراءات ستسري في أوائل يونيو، أن يقدم القادمون لدى وصولهم العناوين التي سيقيمون فيها خلال فترة العزل الذاتي.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العناوين التي يقدمها المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة 1000 جنيه (1100 يورو) والطرد.

ونقلت «تايمز» قول مصدر حكومي «ستساعد هذه الإجراءات في حماية البريطانيين وتحد من نقل الفيروس في الوقت الذي نتقدم فيه إلى المرحلة التالية من تصدينا للجائحة».

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقرير «تايمز» وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية «لا نعلق على التسريبات».

ومن المقرر أن يعلن جونسون اليوم الخطوات التالية في معركة بريطانيا ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن راجع الوزراء الإجراءات السارية حالياً، والتي أغلقت الاقتصاد تقريباً وأبقت ملايين الأشخاص في البيوت لمدة زادت على ستة أسابيع.

وقال وزير البيئة جورج يوستيس، ملتزما جانب الحذر «لن يكون هناك تغيرات جذرية بين ليلة وضحاها وسنكون حذرين جداً عندما سنخفف القيود الحالية لأن المعطيات التي نقدمها يومياً تثبت بأننا لم نخرج بعد من المرحلة الصعبة».

وقال مشغلو المطارات البريطانية إنهم يخشون من أن يضاعف الحجر الصحي الأضرار الشديدة التي لحقت بصناعة النقل الجوي، إذ سيجعل الناس يتجنبون السفر إلى بريطانيا بعد رفع قيود العزل العام.

ونقلت «بي بي سي» عن مصادر حكومية وهيئة صناعة الطيران «إيرلاينز يو كاي» قولها إن هذا الإجراء سيصبح سارياً اعتباراً من نهاية مايو.

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