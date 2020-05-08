الصحة العالمية: 75ر3 مليون امرأة باليمن عرضة لخطر الوفاة أو المرض

المصدر: صنعاء - د. ب. أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن 75ر3 مليون امرأة في اليمن معرضات لخطر الوفاة أو المرض، بسبب القطاع الصحي الذي بات على شفا الانهيار.

وأفادت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني:«كان نظام الصحة الإنجابية يعاني من العديد من المشاكل قبل الأزمة الراهنة بسبب الحرب باليمن، في ظل نظام صحي على شفا الانهيار».

وأضاف البيان:«يظل ملايين الناس بحاجة للمساعدات الإنسانية، وخلال هذا العام، تتعرض 75ر3مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب و600 ألف من الحوامل لخطر الوفاة والمرض».

وتابع:«يعمل القطاع الطبي بنحو نصف طاقته، وثلث المرافق الصحية العاملة فقط تقدم خدمات الصحة الإنجابية بسبب نقص الموظفين والإمدادات وعدم القدرة على تلبية تكاليف التشغيل أو تلف المعدات بسبب الصراع».

وأكد البيان أن الحاجة إلى استمرار دعم المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد من خلال خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والمواليد، تعد أمرًا في بالغ الأهمية.

وتابع:«تعمل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان معاً بدعم من دولة الإمارات لبناء القدرات التشغيلية للنظم الصحية والخدمات المجتمعية لضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء وزيادة فرص الوصول إليهن، وخاصة النساء الحوامل والمجتمعات الضعيفة المتأثرة بالنزاع المستمر».

وأشار البيان إلى أن هناك ما يقدر بـ 6 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب (15 إلى 49 سنة) يحتجن للدعم حسب تقدير صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال البيان:«ارتفاع معدلات نقص التغذية، أدى إلى إصابة أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية اللواتي يواجهن خطر إنجاب أطفال يعانون من توقف النمو الحاد».



وزاد«بالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن تصاب 144 ألف امرأة بمضاعفات الولادة».

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