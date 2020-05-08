حادث مأساوي في الهند.. قطار يدهس 14 عاملاً نائمين على السكة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت الشرطة الهندية إن 14 عاملاً وافداً لقوا مصرعهم تحت عجلات قطار شحن، اليوم الجمعة، بعدما أنهكهم السير وهم في طريق العودة لقريتهم وناموا على مسار القطار.



ويعود عشرات الآلاف من العاملين بالمدن الكبرى في الهند إلى ديارهم سيراً على الأقدام، بعدما فقدوا عملهم بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان بولاية مهاراشترا في غرب البلاد.

وذكرت أنها أمرت بفتح تحقيق.

وقال الناطق باسم السكك الحديدية إن 14 عاملاً لقوا مصرعهم وأصيب خمسة.

وفي ظل العزل العام تقرر تعليق جميع وسائل النقل العام، ولذلك كثيراً ما يضطر العمال الوافدون للمدن إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للعودة للديار. ومددت الحكومة العزل العام حتى 17 مايو.

وذكرت الشرطة أن العمال كانوا يعملون في شركة للصلب وكانوا عائدين لقريتهم بولاية ماديا براديش المجاورة.

وقالت ضابطة: "ظلوا يسيرون طوال الليل وشعروا بالإنهاك فغلبهم النعاس على مسار القطار".



وقال مسؤول إنهم لم يكونوا يتوقعون على الأرجح قدوم أي قطار بسبب توقف وسائل النقل العام نتيجة العزل.



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