فيروس كورونا أكثر فتكاً بالأقليات في بريطانيا

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أظهر تحليل أكاديمي لبيانات الخدمات الصحية في بريطانيا، أمس، إن خطر الوفاة بفيروس كورونا أعلى مرتين أو ثلاث مرات في صفوف السود والأقليات الإتنية في بريطانيا.

ووجد الباحثون في الدراسة التي أجرتها جامعة يونيفرسيتي كوليدجغ لندن، وهي أحدث دراسة تظهر أن كوفيد-19 يصيب الأقليات الإتنية في بريطانيا ودول غربية أخرى بشكل أكبر؛ أن متوسط خطر الوفاة كان «أعلى بنحو مرتين إلى ثلاث مرات» بالنسبة إلى السود والآسيويين وغيرهم من الأقليات العرقية مقارنة بعموم السكان. وكان خطر الموت بالنسبة إلى الأشخاص من أصل باكستاني أعلى 3.29 مرات والسود أعلى 3.24 مرات ولدى البنغاليين كان أعلى 2.41 مرة.

ولدى المجتمعات الكاريبية السوداء كان الخطر أعلى 2.21 مرة ولدى المجموعات الهندية 1.7 مرة.

وبخلاف ذلك، اكتشف الباحثون الذين حللوا 16272 حالة وفاة بالفيروس، خطر وفاة أقل في صفوف البيض في بريطانيا.

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