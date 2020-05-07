رئيس الأركان المصري من كمائن سيناء.. «لا تهاون في مواجهة الإرهاب»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تفقد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد اليوم الخميس عدداً من الكمائن والارتكازات الأمنية بشمال سيناء، مشدداً على أنه لا تهاون في مواجهة الإرهاب وحماية أمن مصر.

والتقى رئيس الأركان مع عناصر مكافحة الإرهاب في شمال سيناء وعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى لدورهم في تطهير سيناء من الإرهاب.

وأكد أن «الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومي هي المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التي لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف»، مذكّراً بما حققته القوات المسلحة من «ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء».

وأثني رئيس الأركان على الدور الذي يقدمه أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية داخل منطقتهم.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التي تنفذها القوات على مدار الساعة هناك، كما تفقد عدداً من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شارك رئيس الأركان عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار.

وكان الجيش المصري قد أعلن الأحد الماضي تصفية 126 إرهابياً خلال عمليات دهم في سيناء، حيث نفذت قوات الجيش 22 عملية دهم و16 عملية نوعية في شمال ووسط سيناء أسفرت عن تصفية الإرهابيين وعُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

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