ترامب يرفض ارتداء كمامة "كورونا" خلال جولة أريزونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لم يضع كمامة أثناء جولة، يوم الثلاثاء، في مصنع تابع لشركة "هاني ويل إنترناشونال" في أريزونا بعدما استشار الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك رغم ما تفرضه الضوابط بالمنشأة من ارتداء العاملين للكمامات.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض بمناسبة اليوم الوطني للتمريض، إنه جرب بعض الكمامات قبل ظهوره الرسمي بالجولة، إحداها من نوع "إم3" من إنتاج هاني ويل، و 4 كمامات أخرى.

وأضاف:"ليست مشكلتي أنكم لم تروني، لكن كان معي كمامة ولم أكن بحاجة لها، وسألت رئيس هاني ويل تحديدًا ... وقال أنت لا تحتاج لها"

وفي رده على سؤال عن المدة الذي وضع فيها الكمامة قال ترامب:"ليس إلى وقت طويل، لكنني وضعت واحدة، ووضعتها قبل بداية الجولة، وقالوا أنت في غنى عنها"، مضيفًا:"لا أحد من المجموعة المرافقة كان يرتدي كمامة" أثناء جولته باستثناء العاملين الذين كانوا قريبين من بعضهم البعض.

وكان ترامب يضع نظارات واقية خلال الجولة، وارتدى عمال الإنتاج كمامات، وكانت هناك علامة إرشادية واضحة تقول:"رجاء الانتباه: يجب ارتداء الكمامة في هذه المنطقة. شكرًا".

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