إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنّها قصفت في وقت مبكر، أمس، مواقع عسكرية لحركة «حماس» في غزّة، زاعمة أن ذلك جاء بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن دبابة إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية لـ«حماس» في شمال غزة. وفي غزة، أكد مصدر أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات.

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع غزة، حسبما ذكر ناطق عسكري إسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

من جهة أخرى، أعلنت «كتائب عزالدين القسام»، صباح أمس، مقتل أحد عناصرها أثناء عمله في أحد الأنفاق.

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