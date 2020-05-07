ترامب يزور مصنعاً للكمامات دون كمامة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

جاءت زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إلى مصنع للكمامات في أريزونا، في أول رحلة له خارج البيت الأبيض منذ شهرين، لتسلّط الأضواء مجدّداً على رفضه ارتداء واحدة حتى الآن، خلال أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ومع مغادرته واشنطن، قاصداً مصنع هانيوال في فينيكس بولاية أريزونا، أشار ترامب إلى أنه سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لكن فقط إذا كانت هناك «بيئة كمامات».

لكن الرئيس الجمهوري لم يُبدِ، خلال قيامه بجولة في المصنع، أي اهتمام بوضع كمامة للوقاية من الفيروس.

والزيارة جزء من الجهد الذي يبذله ترامب، بهدف التشجيع على فتح اقتصاد البلاد المتراجع، بسبب إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمجابهة الفيروس.

لكن الرئيس، الذي أخذ جانب قاعدته الشعبية اليمينية، قلّل من أهمية الحاجة إلى وضع كمامة، مستنداً إلى رؤيته الخاصة.

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