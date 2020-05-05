إسبانيا تقلص عدد الطلاب في الفصول إلى 15 بسبب كورونا

المصدر: مدريد - د. ب.أ

تعتزم الحكومة الإسبانية خفض عدد الطلاب في الفصول للحد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وحتى الآن، يبلغ الحد الأقصى للأطفال في كل فصل 28 طفلا في المدارس الابتدائية و 40 في مدارس المراحل العليا.



وتعني القواعد الجديدة أنه لن يسمح بتواجد أكثر من 15 طفلا في الفصل في نفس الوقت.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزيرة التعليم إيزابيل سيلا القول إنه لا يوجد مال كاف لتقسيم مساحة الفصول واستقدام مزيد من المدرسين.

ومن المرجح أن يتم تبنى «نظام مختلط» يشمل نوبات صباحية ومسائية منفصلة للطلاب الذين يأتون للمدرسة، في حين سوف يتم استغلال بقية الوقت للتعليم عن بعد.

وأوضحت الوزيرة أن العودة للمدارس لا يمكن أن تقوض التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في التعامل مع فيروس كورونا. وقالت إن العودة للعمليات المدرسية الطبيعية لن تستطيع ضمان التباعد الاجتماعي الضروري.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجددا في شهر سبتمبر المقبل في إسبانيا، التي سجلت أحد أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا في أوروبا.

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