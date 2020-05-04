«كورونا» يتفشى في السجون الأميركية المكتظة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اجتاحت موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد السجون الأميركية التي تؤوي أكبر عدد من السجناء في العالم، وأفادت «كوفيد بريزون داتا»، وهي مجموعة باحثين جامعيين متخصصين في القانون الجنائي، أن الفحوص كشفت إصابة 13 ألفاً و436 معتقلاً و5312 عاملاً في السجون بالفيروس.

وسجل سجن في ماريون بولاية أوهايو أعلى حصيلة إصابات، حيث كشفت الفحوص إصابة 80% من المعتقلين فيه البالغ عددهم نحو 2500 وموظفيه البالغ عددهم 175 بفيروس كورونا، ورصد المكتب الفيدرالي للسجون المشرف على 152 ألف معتقل و36 ألف موظف في أنحاء الولايات المتحدة، بؤراً للوباء في أكثر من نصف سجونه الـ122.

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