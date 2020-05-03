زعيم كوريا الشمالية لم يخضع لعملية جراحية بحسب «البيت الأزرق»

المصدر: سيول - وكالات

استبعدت سيول أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، وذلك غداة ظهور الزعيم كيم مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بارز في البيت الأزرق الرئاسي قوله إن تقدير بلاده هو أن الزعيم الكوري الشمالي لم يخضع لعملية جراحية.

وذكرت الوكالة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه «وردت تقارير عن تكهنات بشأن خضوع الزعيم كيم لجراحة استنادا لبعض الاختلاف في طريقة مشيه».

وأضاف «لدينا أسباب للاعتقاد بأنه لم تكن هناك جراحة.. لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل».

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