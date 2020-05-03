مصر: هزة أرضية بقوة 6.2 ريختر شمال مرسى مطروح

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المصرية،السبت، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والحيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، مساء السبت أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:51 عصرا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض °28.9587 شمالًا، وخط الطول 25.61° شرقًا، وبلغ العمق 10 كم.

ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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