الحوثيون يقتلون امرأة بـ"صاروخ" قبيل الإفطار

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

واصلت ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها في محافظة تعز اليمنية، حيث استهدفت منطقة الربيعي بمديرية التعزية بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وسقط أحدها على منزل ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاث أخريات أثناء استعدادهم للإفطار أمس.

وذكرت مصادر يمنية أن الميليشيات الحوثية ارتكبت جريمة أخرى في ذمار، بعد اقتحام عناصرها لمسجد في قرية «مكعد» في منطقة السمل بمديرية عتمة، وقامت بقتل أحد المصلين ويدعى جابر رفعان داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news