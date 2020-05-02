بالصور.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية.. وترامب يرفض التعليق

المصدر: عواصم - وكالات

نشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت صورًا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من الغياب والتكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتنع عن التعليق على ظهور كيم قائلا «أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله في الوقت المناسب».

وبعد تكهنات أشارت إلى إن الزعيم الكوري الشمالي ربما يكون مريضا أو حتى توفى،

أفادت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة اليوم السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه.

وقالت الوكالة إنّ «الزعيم الأعلى كيم جونغ-أون يقصّ شريط افتتاح مصنع للسماد في مدينة سونشون (50 كيلو مترا) شمال العاصمة بيونغ يانغ».

وأشارت إلى أنّ كيم «حضر الاحتفال» الجمعة وسط «هتافات مدوية» من المشاركين في الحفل وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ «إطلاعه على عمليّة الإنتاج» فيه.

وفي تقريرها الذي يتألف من 1500 كلمة، اليوم السبت، لم تتطرف وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية للتكهنات بشأن صحة كيم.

ولم يظهر رئيس كوريا الشمالية علناً منذ أن ترأّس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11

أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

ومنذ صدور تقرير في صحيفة «دايلي أن كيه» الإلكترونية ومقرها كوريا الجنوبية في أبريل الماضي عن أن كيم خضع لجراحة في القلب، في أعقاب غيابه الواضح عن بعض الأحداث المهمة، كان المراقبون للشأن الكوري يتساءلون عن مصيره.

وتزايدت الشائعات في الأيّام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

وأكّد المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين قبل أيّام أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون «حيّ وبصحّة جيّدة»، مقلّلاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي.

وفي واشنطن امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التعليق على تقرير وكالة أنباء كوريا الشمالية عن الظهور العلني لكيم جونغ أون لأول مرة منذ 11 أبريل.

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