تحذير من موجة ثانية لـ«كورونا» بالمجر في أكتوبر ونوفمبر

المصدر: بودابست - رويترز

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية اليوم الجمعة إنه يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.

وأضاف أوربان أنه إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80 بالمئة من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود المفروضة حاليا في العاصمة.

وسترفع المجر جانبا كبيرا من القيود في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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