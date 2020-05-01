الإصابة بـ «كورونا» في روسيا تتجاوز 100 ألف

المصدر: موسكو ■وكالات

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، متجاوزاً مستوى الـ100 ألف حالة، أمس، بعد ارتفاع يومي قياسي في الحالات الجديدة، وبعد أيام من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة، إجراءات عزل عام منذ أن أعلن بوتين إغلاق معظم الأماكن العامة في أواخر مارس.

وتجاوزت روسيا هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة. وظلت أعداد الوفيات في روسيا أقل بكثير منها في غيرها من الدول الأكثر تضرراً من التفشي، على الرغم من صعودها على قائمة الدول صاحبة أكبر أعداد إصابة. وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا بلغ 106 آلاف و498 حالة أمس، وأضاف أن 101 مصاب بالفيروس توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1073 حالة .

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