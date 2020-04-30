بنس يرفض وضع كمامة خلال زيارة إلى مستشفى

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

رفض نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، خلال زيارة قام بها إلى «مايو كلينك»، أول من أمس، منتهكاً بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى، ومثيراً موجة انتقادات حادّة في أكثر بلد بالعالم تضرّراً من جائحة كورونا.

وكان لافتاً، خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى، وعدداً من المرضى، أنّ نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمّامة في غرفة مكتظّة بالناس.

وأكّد المستشفى، في بيان، أنّه «أبلغ مكتب نائب الرئيس بهذه المعلومة»، قبل الزيارة، لكنّ الأخير رفض وضع الكمامة.

وقال نائب الرئيس الجمهوري، في معرض توضيحه سبب هذا الرفض، إنّه لا يعتبر نفسه بحاجة إلى وضع كمامة، كونه يخضع بانتظام لفحص الفيروس. وأضاف: «بما أنّني لست مصاباً بفيروس كورونا، فقد اعتبرتها مناسبة جيّدة لأن أذهب إلى هناك».

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