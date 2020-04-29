سلطنة عمان تقررإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية

المصدر: مسقط - وكالات

عقدت اللجنة العليا، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلطنة عمان، اجتماعاً، أمس، وقررت إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، مع تأكيدها ضرورة تجنّب التجمعات أياً كان نوعها لخطورتها في انتشار الفيروس، ونشر الإصابة به في المجتمع.

وشملت الأنشطة التي أعيد فتحها: ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحال بيع قطع غيار المركبات، ومحال بيع معدات الصيد، ومحال بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، ومحال إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات والأدوات المكتبية، والمطابع، والمحاجر والكسارات، ويشترط في الأنشطة السابقة ألا يسمح بدخول الزبائن المحال، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.

وقررت اللجنة، كذلك، إعادة فتح محال كهربائيي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع الإطارات وإصلاحها، بشرط السماح بوجود زبونين كحد أقصى في الوقت نفسه.

كما قررت اللجنة السماح، كذلك، لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها، ويشترط لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية، التي تحددها الجهات المعنيّة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 40 حالة لعمانيين، و42 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2131 حالة، وعدد الوفيات 10، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 364 حالة.

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حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالات الشفاء ترتفع إلى 364 حالة.

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