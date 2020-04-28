اليمن يعلن شفاء حالة "كورونا" الوحيدة في البلاد

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت ‏اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن، أمس، رسمياً شفاء حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد، والتي كانت مسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، فيما توفي ثلاثة اشخاص نتيجة الحمى في مدينة عدن.

وأكدت اللجنة، في تغريدة على "تويتر"، أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أجريت على أول حالة مؤكدة لإصابة كورونا في اليمن لمريض في شحر حضرموت ومخالطيه كانت سلبية، وبذلك تكون اليمن خالية من فيروس كورونا.

إلى ذلك أكدت مصادر طبية في مدينة عدن وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة 7 أخرى بمرض لم يتمكنوا من تشخصيه، مشيرين إلى أن المسطحات المالية التي خلفتها الأمطار الأخيرة في المدينة أدت إلى ظهور حمى نتيجة نقل البعوض للملاريا وتطورها إلى حمى غريبة.

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