سلطنة عمان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 2131

المصدر: مسقط - د. ب.أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2131حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 40 حالة لعمانيين، و42حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 364 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا حال الضرورة.

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