ترامب: أنا على علم بحالة زعيم كوريا الشمالية.. ولن أتحدث الآن

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية وتمنى له «حظاً طيباً»، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض «آمل أن يكون بخير».

وأضاف «لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً».

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل «ربما» على معلومات بهذا الصدد «في المستقبل القريب جداً».

وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات مؤخراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده ومؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 أبريل.

وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات الاثنين، مؤكداً أن كيم «حي وبصحة جيدة».

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