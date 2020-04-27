قرقاش: تطبيق اتفاق الرياض حجر أساس في الرؤية الاقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض الذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، و أن الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة.

وأضاف قرقاش أن تطبيق نص إتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية.

وذكر قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن السعودية حريصة على اليمن وأن روح المسؤولية التي تضطلع بها يمكن إدراكه من خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا، وجاء في نص التغريدة: “لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة علي اليمن ومن خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقا وجارا وحليفا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن وإستقرار المنطقة واحدة”.

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