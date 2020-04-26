كندا تحذّر من استخدام كلوروكين لمعالجة «كوفيد-19»

المصدر: مونتريال - أ. ف. ب

أصدرت السلطات الصحية الكندية تحذيرا من استخدام العقارين المضادين للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد أو الحؤول دون إصابة المتعافين مجددا.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني أن «كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة. يجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي».

وأعربت عن «قلقها حيال شراء بعض الأشخاص كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين بشكل مباشر لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو علاجه»، مشيرة إلى أن من شأن ذلك التسبب «بمشاكل خطيرة في نظام نبضات القلب».

وصدر تحذير مشابه الخميس عن وكالة الأدوية الأوروبية بشأن العقارين، اللذين روّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهما كعلاج واعد لفيروس كورونا المستجد.

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