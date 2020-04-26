بريطانيا تبدأ تجارب ببلازما دم متعافين في علاج مرضى «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم، التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض «كوفيد-19»، يمكن أن تكون علاجاً فعالاً للمرضى الذين هم في حالة خطرة بهذا المرض.

وقالت وزارة الصحة، أمس، إنه يمكن علاج ما يصل إلى 5000 مريض، ممن هم في حالة خطرة، ببلازما الدم أسبوعياً في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

ويمكن نقل البلازما، التي يتم أخذها من مرضى «كوفيد-19»، إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وقالت وزارة الصحة إن ما تُسمى ببلازما مرحلة النقاهة، استُخدمت علاجاً فعالاً خلال تفشي مرض «سارس»، بين عامَي 2002 و2004.

وأضافت أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية، تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما، حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فاعليته.

وستتم زيادة جمع البلازما خلال شهرَي أبريل ومايو، لتسليم ما يصل إلى 10 آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعياً، بما يكفي لعلاج 5000 مريض بـ«كوفيد-19» أسبوعياً.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك: «أتمنى أن يكون هذا العلاج معلماً رئيساً في حربنا ضد هذا المرض».

وقال نائب كبير الأطباء، جوناثان فان-تام، إن «المملكة المتحدة تقود أكبر تجارب في العالم لإيجاد علاج لـ(كوفيد-19)، مع مشاركة أكثر من 7000 شخص حتى الآن في اختبار سلسلة من الأدوية، نأمل إضافة البلازما في مرحلة النقاهة لهذه القائمة قريباً».

وأضاف أن «البلازما في مرحلة النقاهة استُخدمت علاجاً فعالاً للعدوى التي ظهرت في الماضي، وهذه الخطوة إلى الأمام تؤكد أسلوبنا المدعوم بالعلم لمحاربة هذا الفيروس». ويتم سحب الدم من الذراع وتوزيعه من خلال جهاز يفصل البلازما، ثم يعيده مرة أخرى إلى المتبرع، وتستغرق هذه العملية نحو 45 دقيقة.