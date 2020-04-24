التحالف العربي يمدد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأضاف المالكي أن القرار جاء كذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم والاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية.

وأوضح أن قرار وقف إطلاق النار جاء استمراراً لجدية ورغبة التحالف في التخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعها من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.

ونوه المالكي بأن قيادة التحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر جميع الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد أن التحالف سيدعم بشكل كبير جميع هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال الأسبوع الماضي، إن ميليشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكا لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأردف التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

