1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1158 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 13 ألفاً و929 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بين العديد من مدن المملكة، وكان بينها 15% من السعوديين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي حول تطورات فيروس كورونا، تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925.

كما تم تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.

وأشار العبد العالي إلى توقع تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط للفيروس.

من جهتها، أعلنت مصر تسجيل 169 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 12 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن 65 من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 935 حالة.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لكن ستقلّصه ساعة واحدة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون إن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلاً من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحاً.

وأعرب مدبولي عن أمله في أن تكون هناك عودة تدريجية للحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة، من بينها السماح بفتح المتاجر الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي رام الله، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، خمس منها في مدينة القدس.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى151 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3537 حالة.

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