الصحة العالمية:"كورونا" سيبقى لمدة طويلة

المصدر: جنيف - وام

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس إن فيروس كورونا سيبقى لمدة طويلة مشيرا إلى أن بعض الدول تريد العودة للحياة الطبيعية ولكن الحياة الطبيعية القادمة لن تكون هى نفسها كما فى السابق " ستكون وضعا إعتياديا من نوع جديد" .

وأكد مدير عام منظمة الصحة فى مؤتمر صحفى عقدته المنظمة مساء اليوم فى جنيف أن الفيروس يبقى فى غاية الخطورة وأن الوباء يمكن أن يعود مرة أخرى .

وجدد الدكتور تيدروس التأكيد على أن التعامل مع الفيروس الخطير يحتاج للتركيز طوال الوقت على تدابير الحماية والوقاية واكتشاف حالات الاصابة وعزل المصابين وتتبع المخالطين .

وبشأن عودة الحركة الدولية قال الدكتور مايك رايان رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن السفر الدولى سيكون أكثر تحديا مستقبلا وأن إعادته يجب ان تكون بتأن وأن تكون البداية على المستوى الاقليمى أو بين الدول المتجاورة مع التشديد على ادارة المخاطر باعتبار أن وضع التحكم فى الفيروس مختلف من بلد لاخر واشار رايان الى ان التزام الدول بالعناصر الستة للوقاية التى حددتها منظمة الصحة سيقلل من خطر الحركة بين الدول وأن المنظمة ستستمر فى دراسة هذا الامر فى المرحلة المقبلة .