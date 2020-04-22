135 مليون شخص في 55 بلداً عانوا أزمات غذائية في 2019

المصدر: عواصم - وكالات

أفاد التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2020، الذي أصدرته الأمم المتحدة أمس، بأن نحو 135 مليون شخص في 55 بلداً طالتها النزاعات ومشكلات المناخ كانوا على شفير المجاعة عام 2019.

وهذا الرقم هو الأكبر منذ أربعة أعوام، حين بدأ إصدار التقرير الذي سترفعه منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغدية العالمي إلى مجلس الأمن الدولي.

ويبدو أن إفريقيا دفعت العام الماضي مجدداً ثمن «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، الذي طاول 73 ملايين شخص هم أكثر من نصف سكان القارة.

وبين الدول الأكثر تضرراً من هذه الآفة جنوب السودان (61%)، واليمن (53%)، وأفغانستان (37%)، إضافة إلى سورية وهاييتي وفنزويلا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والشطر الشمالي من نيجيريا.

وأورد التقرير أن «النزاعات كانت دائماً المحرك الرئيس للأزمات الغذائية في 2019، لكن الظروف المناخية القصوى والصدمات الاقتصادية باتت أكثر أهمية».

وتم التوصل إلى هذه الخلاصات قبل انتشار وباء «كوفيد-19»، ولم تأخذ في الاعتبار تأثيراته المحتملة على الدول الأكثر هشاشة.

وأوضح التقرير أن الدول الـ55 التي تشملها هذه الأزمات الغذائية «لديها قدرة محدودة جداً، وربما معدومة، على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية» لهذه الأزمة.

وأضاف أن «أكثر من نصف» 77 مليون شخص يواجهون انعدام أمن غذائي حاداً في دول تشهد نزاعات «يتركزون في الشرق الأوسط وآسيا».

ولفت معدو التقرير إلى أنه أحصى 22 مليون شخص إضافى في دول أو مناطق مقارنة بالتقرير السابق، ولكن عبر مقارنة الدول الـ50 التي تضمنها تقريرا 2019 و2020 يتبين أن عدد الأفراد المتأثرين بالأزمات «ارتفع من 112 مليوناً إلى 123 مليون نسمة».

من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إن عدد المعرضين للنقص الحاد في الغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليوناً، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد-19».

ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليوناً نحو الجوع الشديد هذا العام، ليضافوا إلى نحو 135 مليوناً ضمن هذه الفئة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين، ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي، عارف حسين، إن «(كوفيد-19) يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل».

«كوفيد-19» يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل.

3

دول عربية من بين 10 دول الأكثر تضرراً من آفة انعدام الأمن الغذائي.

77

مليون شخص يواجهون انعدام أمن غذائي حاداً في دول تشهد نزاعات.