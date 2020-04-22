رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص «كورونا»

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

يخضع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بناء على نصيحة خبراء طبيين، حيث التقى زعيم منظمة خيرية، تم اكتشاف إصابته بالفيروس.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» هذا عن تعليقات في بيان إخباري تلفزيوني أدلى بها فيصل سلطان، وهو مسؤول معني بقضية الوباء في باكستان.

كما حضر خان المؤتمر، الذي تم بثه تلفزيونياً.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، أمس، إلى 9216 حالة، بعد تسجيل 796 حالة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعرب وفد من رجال الدين في باكستان، الإثنين، عن دعمهم القوي لاستراتيجية الإغلاق التي تطبقها حكومة بلادهم، سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.