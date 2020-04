ساندرز: ترامب لم يستمع للعلماء في مواجهة "كورونا"

قال السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يستمع إلى صوت العلم، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

كتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس الأميركي فشل في الاستماع إلى صوت العلماء في التعامل مع أزمة كورونا"، مضيفاً: "هذا الفشل هو سبب ما نواجهه من معاناة نتيجة هذه الأزمة".

وأضاف: "يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجد، ونجعل صحة الأميركيين على رأس أولوياتنا، وليس الحسابات البنكية للمليارديرات والشركات الضخمة".

وأشار ساندرز، إلى استطلاع رأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتين، يوضح أن 60% من الأميركيين، المستطلعة آراؤهم، يشعرون بالقلق من أن يتسبب تخفيف الإغلاق المفروض على البلاد، في زيادة عدد وفيات كورونا، مقارنة بالمستوى الذي تشهده البلاد تحت الإجراءات المشددة.

