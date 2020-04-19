الأردن يخفف الحظر في 4 محافظات خالية من «كورونا»

المصدر: عمان - أ. ف. ب

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد تخفيف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي «تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) إبتداءا من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتّبعة نفسها في محافظة العقبة» التي خفف حظر التجول فيها إبتداء من صباح الأحد.

وأوضح أنه «سيتمّ إغلاق كلّ محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين في هذه المحافظات بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً».

وسيسمح لأهالي هذه المحافظات الأربع التحرك بالسيارات واستئناف فتح محالهم ودكاكينهم واستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن التوقيت نفسه.

وشدد العضايلة على أنه «سيتم التعامل مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع بحزم والعودة إلى الوضع السابق».

ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا.

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.