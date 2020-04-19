أميركا.. وفيات «كورونا» تتجاوز 40 ألفا.. والمتضررون في جدل مع ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف إحصاء «رويترز» أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا اليوم الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفا. وزادت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

في الأثناء احتدم الجدل بين حكام الولايات الأشد تضررا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول زعمه بأن لديهم إمكانات لإجراء ما يكفي من الفحوص وعليهم إعادة فتح الاقتصادات سريعا في الوقت الذي تلوح فيه احتجاجات جديدة بشأن تمديد أوامر البقاء بالمنزل.

وقال حاكم ولاية ماريلاند المنتمي للحزب الجمهوري لاري هوجان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية «أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص، يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة».

وأضاف «لكن محاولة استغلال هذا كي تقول إن حكام الولايات لديهم الإمكانيات لإجراء الكثير من الفحوص وإن عليهم العمل وإجراء الفحوص، أو بمعنى آخر أننا لا نقوم بعملنا، فهذا أمر زائف تماما».

وقال حاكم فرجينيا المنتمي للحزب الديمقراطي رالف نورثام لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن مزاعم ترامب ونائبه مايك بنس بأن الولايات لديها الكثير من الفحوص «مجرد وهم».

وما تزال منطقة ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة تشهد زيادة في الحالات رغم بدء التراجع في نيويورك وهي مركز التفشي الرئيسي بالولايات المتحدة. وتبرز بوسطن وشيكاغو كنقطتين جديدتين للتفشي مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقالت ولايات عديدة من بينها أوهايو وتكساس وفلوريدا إنها تهدف إلى إعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، ربما بحلول الأول من مايو أو أقرب من ذلك لكن مع توخي الحذر فيما يبدو.

وتقضى الخطوط الإرشادية التي وضعها ترامب لإعادة فتح الاقتصاد بأن تكون الولاية شهدت 14 يوما من التراجع في أعداد الحالات قبل رفع القيود تدريجيا لكن رغم ذلك يبدو أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري يشجع المحتجين الذين يريدون رفع القيود أسرع من ذلك من خلال كتابة سلسلة تغريدات على «تويتر» يوم الجمعة تدعوهم إلى «تحرير» ميشيغان ومينيسوتا وفرجينيا التي يديرها حكام من الحزب الديمقراطي.

